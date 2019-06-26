На днях в доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина состоялся мини-праздник в кругу самых близких людей. К ним приехали звездные гости, которые сделали этот день незабываемым.

На днях в доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина состоялся мини-праздник в кругу самых близких людей. К ним приехали звездные гости, которые сделали этот день незабываемым.Фото с праздника выложила в своем Instagram знаменитая певица Светлана Лобода. "Алла Борисовна, Максим – ваш дом настоящий остров любви и счастья! Спасибо за душевность и потрясающий вечер. Нам с Евочкой вчера было очень хорошо", – от всей души поблагодарила артистка.На снимке запечатлены хозяева дома, Александр Рева со своей супругой Анжеликой, Игорь Гуляев, собственно, сама Светлана и ее продюсер Нателла Крапивина. Со звездными родителями также приехали их маленькие наследники. Так что дом был наполнен звонким смехом радостных малышей.Фанаты стали расхваливать по очереди всех тех, кто на снимке. Как утверждает , больше всех комплиментов получила Алла Борисовна. Поклонники, не переставая, удивлялись, как ей удается сохранить молодость. "Аллочка на все 40 лет выглядит", "Алла получилась красивее всех!", -расхваливали своего кумира подписчики."Алла внатуре молодеет. Как она это делает?!", – недоумевал пользователь сети.В целом люди прониклись энергетикой счастья и радости, исходящей от снимка. "Такое фото позитивное", "Какие все веселые!", "Подняли настроение, спасибо!", – писали довольные обожатели.