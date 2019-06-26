Накануне для ребят организовали экскурсию в музей-заповедник, а затем провели занятие по изучению правил дорожного движения.

В период летних каникул сотрудники полиции особое внимание уделяют профилактическим мероприятиям с «трудными подростками». Накануне для ребят, которые сейчас находятся в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей регионального УМВД, была организована экскурсия в музей живой природы Владимиро-Суздальского музея заповедника.Воспитанники Центра узнали о флоре и фауне региона, распространенных и редких видах животных и растений. С интересом ребята рассматривали экспозиции, изучали информацию и задавали вопросы сотрудникам музея.Покидая музей, большинство воспитанников ЦВСНП признались, что хотели бы посетить экспозицию снова.Не меньше интереса у ребят вызвало занятие по изучению правил дорожного движения.Сотрудники УГИБДД УМВД России по Владимирской области провели для подростков увлекательный урок, в ходе которого помогли вспомнить основные правила безопасного поведения при пересечении проезжей части и поездках на велосипеде.