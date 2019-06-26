В жизни знаменитостей есть место как для радостных событий, так и трагических историй. Чтобы не упустить самые важные из них, Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 июня 2019 года.

В жизни знаменитостей есть место как для радостных событий, так и трагических историй. Чтобы не упустить самые важные из них, "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 июня 2019 года.Сергей Лазарев выступил с заявлением. Популярный исполнитель буквально раздавлен печальным известием.Накануне, 25 июня, стало известно о смерти театрального педагога Аллы Покровской, матери прославленного актера Михаила Ефремова. Соболезнования выразили многие артисты, не остался в стороне и Сергей Лазарев. В Instagram певец выложил несколько фотографий с дивой.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 июня 2019 года, читайте в и специальных .