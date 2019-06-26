Народная артистка России Наталья Фатеева готовится отметить 85-летие. Правда, настроение у нее неважное – после шести-то операций по замене шейке бедра! Прежде ей помогал Бари Алибасов, но теперь, кажется, все изменилось.

Народная артистка России Наталья Фатеева готовится отметить 85-летие. Правда, настроение у нее неважное – после шести-то операций по замене шейке бедра! Прежде ей помогал Бари Алибасов, но теперь, кажется, все изменилось.По радио и по телевизору, в газетах и Интернете все обсуждают лишь одну тему: пил ли на самом деле продюсер группы "На-На" средство для прочистки труб или же придумал эту дурно пахнущую во всех смыслах историю ради пиара. Наталья Фатеева возмущена всем чушью, что слышит со всех сторон"Все, что сейчас происходит с Бари, – это ужас, – кричит она. – Давно пора закрыть эту тему. Это уже просто неприлично. На лживом ТВ постоянно врут на эту тему"."Алибасов действительно отравился или это просто пиар? – задает риторический вопрос актриса. – Если правда, пусть Бари выздоравливает. Вот вчера случайно телевизор включила. Залезли к нему с камерой в больницу, безобразие".Говоря о продюсере "На-На, Фатева в интервью справедливо заметила, что "можно быть человеком без сплетен и вранья". Хотя врачи всю историю отравления Алибасова считают именно враньем.Они заявили, Бари мог выпить вовсе не "КРОТ", провести в коме не 5 дней, и диагнозу него совершенно не тот, что оглашался публично. Доктор медицинских наук врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявил журналистам: "В этой истории очень много несоответствий. Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют". А врач-анастезиолог Лев Николаев развенчал миф об амнезии Алибасова: "Потеря памяти после медикаментозного сна абсолютно невозможна, даже если он длится пять суток. Это состояние контролируется: заканчивается действие препарата и человек выходит из сна".