Сотрудники фирмы заключали заведомо фиктивные договоры с контрагентами

Сотрудники фирмы заключали заведомо фиктивные договоры с контрагентамиРуководители ООО «Комбинат ЖБИ» города Александров подозреваются в уклонении от уплаты налогов. Предприятие производит изделия из бетона для строительных нужд, в настоящее время оно проходит процедуру ликвидации.Сотрудники фирмы заключали заведомо фиктивные договоры с контрагентами на поставку продукции, после чего включали ложные сведения в налоговые декларации.С апреля по декабрь 2017 года предприятие уклонилось от уплаты налога в размере свыше 5 миллионов рублей.Расследование продолжается.