Сотрудники фирмы заключали заведомо фиктивные договоры с контрагентами
Сотрудники фирмы заключали заведомо фиктивные договоры с контрагентами
Руководители ООО «Комбинат ЖБИ» города Александров подозреваются в уклонении от уплаты налогов. Предприятие производит изделия из бетона для строительных нужд, в настоящее время оно проходит процедуру ликвидации.
Сотрудники фирмы заключали заведомо фиктивные договоры с контрагентами на поставку продукции, после чего включали ложные сведения в налоговые декларации.
С апреля по декабрь 2017 года предприятие уклонилось от уплаты налога в размере свыше 5 миллионов рублей.
Расследование продолжается.