Жена президента США Мелания Трамп заявила, что ее представитель Стефани Гришэм назначена на пост пресс-секретаря Белого дома. Соответствующее заявление первая американская леди опубликовала на своей странице в Twitter.

Жена президента США Мелания Трамп заявила, что ее представитель Стефани Гришэм назначена на пост пресс-секретаря Белого дома.Соответствующее заявление первая американская леди опубликовала на своей странице в Twitter. По словам Мелании Трамп, она рада объявить, что следующим представителем Белого дома и директором по связям с общественностью будет ее официальный представитель.Супруга Дональда Трампа отметила, что Гришэм работает с ними с сентября 2015 года, потому она не может представить лучшую кандидатуру, которая могла бы служить администрации США и стране.Ранее стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет пост в конце июля. Она намерена вернуться в штат Арканзас. По некоторым данным, там она может принять участие в выборах губернатора. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что хотел бы убедить Сандерс выдвинуть свою кандидатуру.