США представили Совету Безопасности ООН некую дополнительную информацию, которая якобы доказывает причастность Ирана к атакам на нефтяные танкеры. Об этом после закрытых консультаций Совбеза заявил исполняющий обязанности постпреда Джонатан Коэн. А вот представителя Ирана на эту встречу не допустили.

США представили Совету Безопасности ООН некую дополнительную информацию, которая якобы доказывает причастность Ирана к атакам на нефтяные танкеры. Об этом после закрытых консультаций Совбеза заявил исполняющий обязанности постпреда Джонатан Коэн. А вот представителя Ирана на эту встречу не допустили, хотя ему было что сказать.По степени влияния на мировую политику в вашингтонской картине мира Министерство финансов США располагается где-то между Госдепом и авианосными группами. После того, как Дональд Трамп замахнулся санкционной дубинкой в сторону Тегерана, на авансцену выдвинулся глава ведомства Стивен Мнучин. Его почти сразу обидели свои же журналисты: а не фейк ли все эти ваши новые санкции, спросили его без обиняков."Для тех, кто считает, что санкции носят символический характер: это не так. Мы буквально заблокировали десятки и десятки миллиардов долларов. Эти санкции также коснутся юридических организаций, где люди прячут деньги. Так что нет, эти санкции очень эффективны", — заверил Стивен Мнучин, министр финансов США.С последним легко поспорить. Ведь если конечная цель санкций — усадить Тегеран за стол переговоров и подтолкнуть его к тому, что Трамп называет "сделкой", то зачем тогда грозить потенциальному переговорщику, министру иностранных дел Зарифу? Его Мнучин тоже пообещал добавить в список, который начинается с верховного лидера Ирана Али Хаменеи и продолжается фамилиями восьми военачальников корпуса стражей исламской революции. У самого Зарифа, конечно, есть версия, зачем это делается."Дональд Трамп на 100% прав, что военным США нечего делать в Персидском заливе. Вывод этих сил полностью соответствует интересам США и всего мира. Но теперь становится ясно, что эта команда не озабочена интересами США. Они презирают дипломатию и жаждут войны", — написал на своей страничке в Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.Команда — это те самые ястребы, толкающие Трампа к войне. Там и советник по нацбезопасности Болтон, и госсекретарь Помпео.Постпреды Великобритании, Франции и Германии высказались за дипломатию, а представитель России Василий Небензя напомнил коллегам из США, что санкции к ней никакого отношения не имеют."Мы слышали от Вашингтона, что они стремятся к диалогу с Ираном некоторые официальные представители Ирана накануне заявили, что невозможно проводить диалог с ножом, приставленным к горлу. Что это за диалог, если вы вводите самые жесткие санкции за все время?" — заявил Василий Небензя, постпред РФ при ООН.Последней каплей к введению санкций, конечно, стал сбитый американский беспилотник. Про его потерю и.о. постпреда США тоже вспоминал с возмущением, а вот его иранский коллега представил в ООН доказательства того, что дрон вторгся в воздушное пространство именно его страны."Это снимки с радара, на которых четко видно, что американский дрон находился в зоне иранских территориальных вод", — показал Маджид Тахт Раванчи, постоянный представитель Ирана при ООН.На главу всемирной организации как на возможного посредника в переговорах о стабилизации ситуации в Тегеране сейчас рассчитывают. США, воспользовавшись своим правом постоянного члена Совбеза ООН, иранцев на закрытую встречу даже не позвали.