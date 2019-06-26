В регионе реализуется комплекс мер, направленных на снижение смертности населения, в том числе в сельской местности

В регионе реализуется комплекс мер, направленных на снижение смертности населения, в том числе в сельской местности25 июня врио первого заместителя Губернатора Марина Чекунова приняла участие в рабочем совещании по вопросам организации диспансеризации населения и демографической ситуации в субъектах Российской Федерации в 2019 году, которое в режиме видеоконференцсвязи провела заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова. В мероприятии участвовали руководители профильных министерств и ведомств Российской Федерации, представители федеральных органов исполнительной власти, главы регионов и их заместители по социальной сфере, а также главные внештатные специалисты министерств, курирующие различные направления реализации национальных проектов.На совещании были подведены предварительные итоги первого полугодия 2019 года по реализации нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение». Обсуждались результаты проведения диспансеризации населения в январе-апреле 2019 года. Было уделено внимание реализации в текущем году программы государственных гарантий. Рассматривался вопрос о том, как регионах будет проводиться мониторинг качественных показателей реализации национальных проектов.Во Владимирской области реализуется комплекс мер, направленных на снижение смертности населения, в том числе в сельской местности. С начала года во все муниципальные образования региона осуществляется выезд мобильных ФАПов и передвижных медицинских бригад по специально разработанному графику, составленному исходя из нуждаемости сельских жителей в медицинской помощи. Закуплены и начали работу автомобили для обеспечения диспансерного обследования населения.Диспансеризация в регионе организована в том числе в вечернее время и субботние дни. Обеспечены условия для ежегодного прохождения диспансеризации гражданами старше 40 лет. Ведётся работа по информированию жителей области о возможностях для прохождения взрослым населением диспансеризации и профилактических осмотров в 2019 году.«Особое внимание при плановых обследованиях медики уделяют здоровью лиц старшего возраста, раннему выявлению тех заболеваний, которые наиболее часто становятся причиной смерти во Владимирской области – органов кровообращения, дыхательных путей и злокачественных новообразований. На сегодняшний день обследовано более 53 тысяч жителей области, что составляет 24,5 процента от планового показателя на 2019 год. На первом этапе диспансеризации выявлены заболевания у 5 тысяч человек. Чаще всего врачам удавалось обнаружить болезни эндокринной системы (сахарный диабет), заболевания системы кровообращения и мочеполовой системы», – отметила Марина Чекунова.В ходе совещания Татьяна Голикова подчеркнула, что раннее выявление заболеваний, в том числе и в ходе плановой диспансеризации, – залог успешного достижения показателей по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни, поставленных в нацпроектах. Необходимым условием для этого должна стать такая организация медицинских осмотров, при которой во всех регионах страны каждый гражданин сможет пройти диспансеризацию в одном месте и за один день.