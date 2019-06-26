Крымский мост российские компании строили добровольно,
никаких угроз со стороны российских властей в их адрес не поступало. Украинские
СМИ признали недостоверность собственных публикаций на эту тему, опубликовав
интервью строителей Керченской переправы.
Крымский мост российские компании строили добровольно,
никаких угроз со стороны российских властей в их адрес не поступало. Украинские
СМИ признали недостоверность собственных публикаций на эту тему, опубликовав
интервью строителей Керченской переправы.
Украинцы признали – правда, косвенно – свою ложь по поводу
строительства Крымского моста. СМИ Незалежной опубликовали отрывок интервью с владельцем
компании-генподрядчика строительства переправы Аркадием Ротенбергом.
Предприниматель опроверг сообщения о том, что президент России Владимир Путин
вынудил его построить мост.