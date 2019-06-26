Крымский мост российские компании строили добровольно, никаких угроз со стороны российских властей в их адрес не поступало. Украинские СМИ признали недостоверность собственных публикаций на эту тему, опубликовав интервью строителей Керченской переправы.

Крымский мост российские компании строили добровольно,никаких угроз со стороны российских властей в их адрес не поступало. УкраинскиеСМИ признали недостоверность собственных публикаций на эту тему, опубликовавинтервью строителей Керченской переправы.Украинцы признали – правда, косвенно – свою ложь по поводустроительства Крымского моста. СМИ Незалежной опубликовали отрывок интервью с владельцемкомпании-генподрядчика строительства переправы Аркадием Ротенбергом.Предприниматель опроверг сообщения о том, что президент России Владимир Путинвынудил его построить мост.