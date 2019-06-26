Ани Лорак в опасности. Певица недавно пережила развод, и вот
над ней снова нависла угроза. Сердце артистки опять будет разбито, уверена парапсихолог
Фаина Кали.
Ани Лорак в опасности. Певица недавно пережила развод, и вот
над ней снова нависла угроза. Сердце артистки опять будет разбито, уверена парапсихолог
Фаина Кали.
Роман известной певицы Ани Лорак и продюсера Black Star Егора
Глеба основан на физическом влечении. Ни о каких серьезных и крепких отношениях
речи не идет.
"Бурное физическое влечение. Так можно назвать роман
Ани Лорак и Егора. Парень убежал от жены и жениться вновь не собирается вовсе.
Для него важнее карьера и его потребность удовлетворять свои желания", -
заявила Фаина Кали Дням.Ру.
Со стороны Лорак в этом романе тоже не все так просто. В
этой паре два потребителя.
"Безусловно, отношения с Ани ему льстят – такой молодой
, а смог запудрить мозги 40-летней певице. Между ними серьезных отношений не
может быть! В этой паре 2 потребителя! , безусловно тешит свое самолюбие -
что такой молодой парень без ума от нее. Но когда страсть пройдет , развеется
туман и мы в который раз увидим разбитое сердце Ани ...", – заключила .
Егор Глеб состоял в браке с исполнительницей Татьяной
Решетняк (Tayanna). Певица в одном из недавних интервью пожаловалась, что муж
неоднократно ей изменял и поднимал на нее руку. Татьяна в конце концов подала
на развод.
А Егор Глеб сбежал от бывшей и ребенка к 40-летней . Поклонники очень переживают за певицу: ведь она недавно развелась – и
именно измены супруга, по слухам, стали причиной разрыва.