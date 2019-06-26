Ани Лорак в опасности. Певица недавно пережила развод, и вот над ней снова нависла угроза. Сердце артистки опять будет разбито, уверена парапсихолог Фаина Кали.

Ани Лорак в опасности. Певица недавно пережила развод, и вотнад ней снова нависла угроза. Сердце артистки опять будет разбито, уверена парапсихологФаина Кали.Роман известной певицы Ани Лорак и продюсера Black Star ЕгораГлеба основан на физическом влечении. Ни о каких серьезных и крепких отношенияхречи не идет."Бурное физическое влечение. Так можно назвать романАни Лорак и Егора. Парень убежал от жены и жениться вновь не собирается вовсе.Для него важнее карьера и его потребность удовлетворять свои желания", -заявила Фаина Кали Дням.Ру.Со стороны Лорак в этом романе тоже не все так просто. Вэтой паре два потребителя."Безусловно, отношения с Ани ему льстят – такой молодой, а смог запудрить мозги 40-летней певице. Между ними серьезных отношений неможет быть! В этой паре 2 потребителя! , безусловно тешит свое самолюбие -что такой молодой парень без ума от нее. Но когда страсть пройдет , развеетсятуман и мы в который раз увидим разбитое сердце Ани ...", – заключила .Егор Глеб состоял в браке с исполнительницей ТатьянойРешетняк (Tayanna). Певица в одном из недавних интервью пожаловалась, что мужнеоднократно ей изменял и поднимал на нее руку. Татьяна в конце концов подалана развод.А Егор Глеб сбежал от бывшей и ребенка к 40-летней . Поклонники очень переживают за певицу: ведь она недавно развелась – иименно измены супруга, по слухам, стали причиной разрыва.