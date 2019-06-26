Саша Савельева напугала поклонников измученным видом. Певица недавно стала мамой и признается, что материнство намного сложнее всяких гастролей.

Саша Савельева напугала поклонников измученным видом. Певицанедавно стала мамой и признается, что материнство намного сложнее всякихгастролей.Саша Савельева, несмотря на уставший вид, трудности успешнопреодолевает. Накануне артистка стала обладательницей титула "Мама года".Певица призналась, что удивилась награде – ведь она родилавсего три месяца назад. Тем не менее, премию Саша Савельева приняла сблагодарностью, пообещав быть примерной мамой для своего сына Леона.Ежегодная церемония вручения премии "Мама года"прошла в Москве 25 июня. На награды претендовали, в частности, МарияМельникова, Анжелика Агурбаш, Виктория Дайнеко, Ирина Дубцова. Катя Лель победилав номинации "Самая энергичная мама", Юлия Ковальчук стала "Самоймузыкальной мамой", певица Согдиана – "Самой обаятельной". Ну аобошла всех, получив главный приз.в конце марта родила мальчика Леона отКирилла Сафонова. Недавно певица заявила, что решила навсегда покинуть группу "Фабрика"и полностью посвятить себя семье. Ее супруг взял декретный отпуск – он намеренактивно помогать Саше и разделить с ней родительские обязанности, пишет Teleprogramma.pro.