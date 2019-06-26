Саша Савельева напугала поклонников измученным видом. Певица
недавно стала мамой и признается, что материнство намного сложнее всяких
гастролей.
Саша Савельева напугала поклонников измученным видом. Певица
недавно стала мамой и признается, что материнство намного сложнее всяких
гастролей.
Саша Савельева, несмотря на уставший вид, трудности успешно
преодолевает. Накануне артистка стала обладательницей титула "Мама года".
Певица призналась, что удивилась награде – ведь она родила
всего три месяца назад. Тем не менее, премию Саша Савельева приняла с
благодарностью, пообещав быть примерной мамой для своего сына Леона.
Ежегодная церемония вручения премии "Мама года"
прошла в Москве 25 июня. На награды претендовали, в частности, Мария
Мельникова, Анжелика Агурбаш, Виктория Дайнеко, Ирина Дубцова. Катя Лель победила
в номинации "Самая энергичная мама", Юлия Ковальчук стала "Самой
музыкальной мамой", певица Согдиана – "Самой обаятельной". Ну а
обошла всех, получив главный приз.
в конце марта родила мальчика Леона от
Кирилла Сафонова. Недавно певица заявила, что решила навсегда покинуть группу "Фабрика"
и полностью посвятить себя семье. Ее супруг взял декретный отпуск – он намерен
активно помогать Саше и разделить с ней родительские обязанности, пишет Teleprogramma.pro.