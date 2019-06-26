В список стран, проголосовавших единогласно против возвращения России в состав Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), вошли Грузия, Литва, Латвия, Эстония и Украина, при этом за проголосовали Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино и Турция.
В список стран, проголосовавших единогласно против возвращения России в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), вошли Грузия, Литва, Латвия, Эстония и Украина, при этом "за" проголосовали Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино и Турция.
Об этом в своей русcкоязычной версии Instagram мировую общественность проинформировал телеканал RT.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии. Однако не все страны рады вновь увидеть российскую делегацию. Мы подсчитали, кто и как голосовал.
Публикация от RT на русском (@rtrussian) 25 Июн 2019 в 8:00 PDT
Сообщается, что Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения проголосовали поровну – 50 на 50.
При этом большинство представителей Армении, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Германии, Хорватии, Италии, Молдавии, Нидерландов, Португалии и Словакии высказались за возращение России в ПАСЕ, тогда, как большая часть представителей Польши, Швеции и Великобритания — против.