На вторых Европейских играх, которые проходят в Минске, завершился очередной день соревнований. По его итогам сборная России завоевала пять медалей турнира, из которых две оказались золотыми, одна – серебряной и две – бронзовыми.

На вторых Европейских играх, которые проходят в Минске, завершился очередной день соревнований. По его итогам сборная России завоевала пять медалей турнира, из которых две оказались золотыми, одна – серебряной и две – бронзовыми.Награды высшей пробы в копилку россиян принесли дзюдоисты в соревнованиях смешанных команд и мужская сборная России по спортивной аэробике в групповых соревнованиях.Россияне продолжают уверенно лидировать в медальном зачете Европейских игр. В активе российской команды 53 (24 золота, 13 серебра и 16 бронзы) награды. У сборной Белоруссии, идущей второй, 41 (14, 9, 18) медаль. Тройку лучших замыкают грузинские спортсмены – 20 (6, 5, 9) наград. Напомним, что Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.