Пресс-служба Зала хоккейной славы в Торонто опубликовала список спортсменов, ставших новыми членами престижного клуба. В их числе оказался представитель России Сергей Зубов. Олимпийский чемпион 1992 года выступал в НХЛ за "Даллас Старз", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Питтсбург Пингвинз".Помимо российского защитника в Зал хоккейной славы включены трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно, чех Вацлав Недомански, четырехкратная олимпийская чемпионка Хейли Уикенхайзер из Канады, а также генеральный менеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд и тренер Джерри Йорк, являющийся самым успешным действующим наставником в Национальной ассоциации студенческого спорта.Congratulations on your induction into the Hockey Hall of Fame! #HHOF2019 pic.twitter.com/sRKJzv1IRP— Hockey Hall of Fame (@HockeyHallFame) 25 июня 2019 г.Торжества по случаю введения новых членов в Зал хоккейной славы в Торонто пройдут с 15 по 18 ноября 2019 года.