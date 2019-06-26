Продюсер поделилась на своей странице в Instagram страшной информацией. Яна Рудковская считает, что в ее особняке завелась нечистая сила.

Продюсер поделилась на своей странице в Instagram страшной информацией. Яна Рудковскаясчитает, что в ее особняке завелась нечистая сила.Знаменитость рассказала о сверхъестественных явлениях, которые никак неможет объяснить и не знает, что делать. По словам Яны Рудковской, центрзагадочных событий находится в комнате маленького сына Саши. Так, ночью началарезко открываться дверь в помещение, а в его гардеробной слышится громкий смех.Кроме того, няня ребенка и другие помощницы по дому жалуются, что ощущаютчье-то незримое присутствие. Они слышат странный шум и шаги. Чувствует неладноеи их собака Фифа. Питомец Яны Рудковской недавно в ужасе прибежал к хозяевам ипыталась позвать их к Сашиной постели, хотя раньше так себя не вел."Часы постоянно показывают неправильное время! То останавливаются, то сноваидут, хотя батарейки меняем постоянно. Саша уже три месяца боится подниматьсяодин на третий этаж", – призналась Яна Рудковская в Instagram. Продюсер впанике, она не знает, как бороться с происходящим.ужевызвала православного батюшку для изгнания нечистой силы. Она не исключает, чтодело в старинных зеркалах, которые украшают интерьер семейного особняка. "Как-то не хочется обижать этого кого-то, но ижить с этим тоже не хочется дальше", – резюмировала