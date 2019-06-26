Школьникам разрешат искать информацию в интернете при сдаче ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным наукам. Экзамены будут переводить в электронную форму.

Школьникам разрешат искать информацию в интернете при сдаче ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным наукам. Об этом сообщают Известия.Экзамены будут переводить в электронную форму. Выпускники смогут работать со справочниками и геоинформационными системами. В экзаменационных материалах по естественно-научным предметам могут появиться задания с видеофрагментами и онлайн-экспериментами.Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ — разработчик заданий ЕГЭ и ОГЭ) Оксана Решетникова рассказала, что разработка и внедрение новой формы экзаменационных заданий может занять до пяти лет. Эксперты считают, что цифровизация экзаменов позволит лучше оценить критическое мышление школьников и их умение анализировать информацию.О том, что ЕГЭ собираются перевести в компьютерную форму, стало известно 19 июня. Это позволит сделать варианты заданий индивидуальными и избежать списывания, а также сливов экзаменационных материалов до начала сдачи ЕГЭ.