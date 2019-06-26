Житель Омской области подал иск к работодателю и отсудил 400 тысяч рублей за то, что на молочном комплексе племенного конного завода получил серьезную травму от коровы, в результате чего лишился почки. Суд признал, что что на заводе были нарушены условия труда.

Житель Марьяновского района Омской области подал иск к работодателю после того, как на молочном комплексе племенного конного завода он получил серьезную травму от коровы.Мужчина работал рядом с крупным рогатым скотом, и животное внезапно ударило его в живот и в грудь.После этого ЧП, которое произошло в 2018 году, работник племенного завода лишился почки и теперь вынужден постоянно лечиться.Когда дело дошло до суда, представители завода пытались представить дело так, что работник сам допустил грубую неосторожность, когда находился рядом с крупным рогатым скотом.Однако правоохранители доказали, что на заводе были нарушены условия труда, сообщает омский портал Om1.ru.В итоге суд обязал племенной завод выплатить бывшему работнику компенсацию в размере 400 тысяч рублей.