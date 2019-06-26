На 82-м жизни скончался советский и российский кинорежиссер Валерий Харченко.

На 82-м жизни скончался советский и российский кинорежиссер Валерий Харченко.На его счету почти два десятка фильмов, самые известные из которых "Между небом и землей" и "Фантазии Веснухина". Кроме того, Харченко работал на съемках "Зеркала" Андрея Тарковского. Были у него и актерские работы.В последнее время режиссер боролся с тяжелым заболеванием, сообщает "Россия 24". Накануне ему стало плохо, но приехавшие на вызов медики ничего не смогли сделать.