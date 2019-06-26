Количество уголовных дел, возбужденных в отношении подозреваемого, возросло до семи...

«В ходе предварительного расследования четырех уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 162 УК РФ, по обстоятельствам хищений имущества граждан на Хохловской площади города Москвы, полицейскими на данный момент установлены 11 потерпевших.По результатам проверок возбуждены еще три уголовных дела. Два из них – по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ, одно – статьей 161 УК РФ. Таким образом, общее количество уголовных дел в отношении подозреваемого достигло семи», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Для предварительного расследования указанных уголовных дел сформирована специализированная следственно-оперативная группа УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, работу которой курирует лично начальник УВД генерал-майор полиции Игорь Зиновьев.Сегодня следствие планирует обратиться в Таганский районный суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавила Ирина Волк.