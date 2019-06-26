Количество уголовных дел, возбужденных в отношении подозреваемого, возросло до семи...
«В ходе предварительного расследования четырех уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 162 УК РФ, по обстоятельствам хищений имущества граждан на Хохловской площади города Москвы, полицейскими на данный момент установлены 11 потерпевших.
По результатам проверок возбуждены еще три уголовных дела. Два из них – по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ, одно – статьей 161 УК РФ. Таким образом, общее количество уголовных дел в отношении подозреваемого достигло семи», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Для предварительного расследования указанных уголовных дел сформирована специализированная следственно-оперативная группа УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, работу которой курирует лично начальник УВД генерал-майор полиции Игорь Зиновьев.
Сегодня следствие планирует обратиться в Таганский районный суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавила Ирина Волк.