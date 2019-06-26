В соревновании приняли участие 88 сотрудников, представлявших 23 команды аппарата Главного управления МВД России по г. Москве...

25 июня 2019 года на лыжной базе ГБОУ г. Москвы «Центр физической культуры и спорта Северо-Западного административного округа г. Москвы» состоялся лично-командный чемпионат среди подразделений аппарата ГУ МВД России по г. Москве по легкоатлетическому кроссу на дистанции 1 км.В соревновании приняли участие 88 сотрудников, представлявших 23 команды аппарата Главного управления МВД России по г. Москве.По итогам соревнований в личном первенстве лучшие результаты показали:1-е место занял Михаил Журавлев (ЭКЦ);2-е место занял Евгений Яковенко (УНК);3-е место занял Олег Еремеев (УПП УРЛС).В общекомандном зачете лучшими стали:1-е место – УНК;2-е место – ЭКЦ;3-е место – 4-е Управление.В церемонии награждения победителей приняли участие – начальник центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Вячеслав Ипполитов; многократный чемпион мира среди полицейских и пожарных по легкой атлетике, полковник внутренней службы в отставке Александр Постевой; заместитель начальника-начальник 3 отдела Управления профессиональной подготовки Управления с личным составом ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Евгений Степанченко; директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Лазурный» ЦФКиС Северо-Западного Административного округа г. Москвы Борис Прошин.Мероприятие завершилось гимном Российской Федерации.Пресс-служба ГУ МВД Росси по г. Москве