В то время как продавец считала на калькуляторе финальную стоимость покупки, злоумышленник выдернул из ее рук две цепочки из красного золота и скрылся...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ВАО задержали подозреваемого в ограблении двух ювелирных магазинов», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В службу «102» обратилась продавец ювелирного магазина с сообщением о грабеже. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник зашел в магазин под видом покупателя и попросил продавца подобрать ему цепочку. После осмотра ювелирных изделий мужчина стал обсуждать возможность скидок на покупку. В то время, пока женщина считала на калькуляторе финальную стоимость, мужчина выдернул из ее рук две цепочки из красного золота и скрылся. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Варшавском шоссе. Им оказался ранее судимый 31-летний приезжий.По данному факту дознанием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе проведения следственно-оперативных действий сотрудники полиции установили, что задержанный причастен к совершению аналогичного противоправного деяния, совершенного на территории района Новогиреево.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73