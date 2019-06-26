Саша Плющенко привел домой свою невесту. Настя проводит с подающим надежды фигуристом и его родителями все выходные. Яна Рудковская удивлена, что первым познакомил ее со своей девушкой младший сын.

Саша Плющенко привел домой свою невесту. Настя проводит сподающим надежды фигуристом и его родителями все выходные. Яна Рудковскаяудивлена, что первым познакомил ее со своей девушкой младший сын.На первом месте у Саши Плющенко фигурное катание – звездныеродители уверены, что сын станет олимпийским чемпионом. Однако и на амурныедела у юного дарования время находится. Недавно Гном Гномыч, как называют сынаРудковская с мужем, привел домой девушку. И с порога заявил матери, что это егоневеста.Насте Соколовой, как и Саше, 6 лет. Они вместе занимаются в"Академии фигурного катания Евгения Плющенко". Яна Рудковскаяназывает их отношения "служебным романом". У продюсера два взрослыхсына, рожденных в браке с бизнесменом Виктором Батуриным. Однако ни один из нихдо сих пор не знакомил мать со своей девушкой – что Яну весьма огорчает."А вот девочки моих старших сыновей еще ни разу не былиу нас дома. Саша всех опередил, сказал мне: "Мама, Настя – моя невеста!".Это какой-то парадокс, когда ты ждешь, что девушку приведет в дом старший илисредний сын, а тут привел младший", – приводит слова Рудковской .в этом году решили не посылать в школу -пойдет, когда ему исполнится 7 лет. А пока родители планируют индивидуальноеобучение на дому. Яна и Евгений считают, что совмещать жесткий спортивный режим со школойфизически невозможно."Но в школу он пойдет, два-три раза в месяц будет тампоявляться, брать задания, сдавать контрольные, общаться со сверстниками. Никакихчастных школ мы не рассматриваем, он будет ходить в обычную государственнуюшколу рядом с академией, где он тренируется", – сказала Рудковская.Родители уверены, что в семье растетолимпийский чемпион. Этой весной их наследник на лонже сделал аксель в четыре споловиной оборота. Этот элемент не выполнял еще ни одни фигурист в мире. Сашамечтает показать свое достижение на соревнованиях.