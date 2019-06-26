Саша Плющенко привел домой свою невесту. Настя проводит с
подающим надежды фигуристом и его родителями все выходные. Яна Рудковская
удивлена, что первым познакомил ее со своей девушкой младший сын.
Саша Плющенко привел домой свою невесту. Настя проводит с
подающим надежды фигуристом и его родителями все выходные. Яна Рудковская
удивлена, что первым познакомил ее со своей девушкой младший сын.
На первом месте у Саши Плющенко фигурное катание – звездные
родители уверены, что сын станет олимпийским чемпионом. Однако и на амурные
дела у юного дарования время находится. Недавно Гном Гномыч, как называют сына
Рудковская с мужем, привел домой девушку. И с порога заявил матери, что это его
невеста.
Насте Соколовой, как и Саше, 6 лет. Они вместе занимаются в
"Академии фигурного катания Евгения Плющенко". Яна Рудковская
называет их отношения "служебным романом". У продюсера два взрослых
сына, рожденных в браке с бизнесменом Виктором Батуриным. Однако ни один из них
до сих пор не знакомил мать со своей девушкой – что Яну весьма огорчает.
"А вот девочки моих старших сыновей еще ни разу не были
у нас дома. Саша всех опередил, сказал мне: "Мама, Настя – моя невеста!".
Это какой-то парадокс, когда ты ждешь, что девушку приведет в дом старший или
средний сын, а тут привел младший", – приводит слова Рудковской .
в этом году решили не посылать в школу -
пойдет, когда ему исполнится 7 лет. А пока родители планируют индивидуальное
обучение на дому. Яна и Евгений считают, что совмещать жесткий спортивный режим со школой
физически невозможно.
"Но в школу он пойдет, два-три раза в месяц будет там
появляться, брать задания, сдавать контрольные, общаться со сверстниками. Никаких
частных школ мы не рассматриваем, он будет ходить в обычную государственную
школу рядом с академией, где он тренируется", – сказала Рудковская.
Родители уверены, что в семье растет
олимпийский чемпион. Этой весной их наследник на лонже сделал аксель в четыре с
половиной оборота. Этот элемент не выполнял еще ни одни фигурист в мире. Саша
мечтает показать свое достижение на соревнованиях.