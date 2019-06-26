Вокальный проект Голос. Дети – один из самых популярных на Первом канале. Его премьера состоялась 28 февраля 2014 года и сегодня прошло уже шесть сезонов. Ну а в седьмом не исключено появление дочери Алсу.

Вокальный проект "Голос. Дети" – один из самых популярных на Первом канале. Его премьера состоялась 28 февраля 2014 года и сегодня прошло уже шесть сезонов. Ну а в седьмом не исключено появление дочери Алсу.11-летняя дочь певицы Микелла наряду с другими финалистами стала победительницей последнего на сей день сезона "Голос. Дети". Она удивительно талантливая – играет на нескольких музыкальных инструментах, поет, пишет песни. Микелла участвовала в недавнем сольном концерте Алсу в Кремлевского дворце, в качестве специального гостя выступала на "Детской Новой волне" в Крыму, а недавно записала удивительно красивый дуэт "Это любовь" со своим другом Ержаном Максимом."Я бы хотела пойти по стопам мамы, стать профессиональной певицей, спеть дуэтом с Полиной Гагариной, Алексеем Чумаковым, – призналась Микелла Абрамова. –Мне очень нравятся Ариана Гранде, Билли Айлиш, ну, и конечно, мама. Сегодня много занимаюсь вокалом, хореографией сценодвижением – всем тем, что важно для артиста. Много внимания уделяю и языкам – учу испанский, иврит, английский, китайский. Словом, это ежедневный,кропотливый труд". Микелла очень целеустремленная, решительная, поэтому, конечно, сможет покорить эстрадный Олимп. А может, и представить со временем нашу страну на "Евровидении", как это делала в 2000 году ее знаменитая мама.Но у Алсу есть еще одна красавица-дочь – Сафина, которой в сентябре исполнится 13 лет. По возрасту она вполне подходит для участия в детском "Голосе", где верхняя планка ограничивается 14 годами. Она тоже очень талантливая девочка. И сегодня поклонники наперебой предлагают Алсу отправить девочку на проект – считают, что ребенок может стать украшение главного вокального телеконкурса страны.