Вокальный проект Голос.Дети – один из самых популярных на Первом канале. Премьера состоялась 28 февраля 2014 года, прошло уже шесть сезонов. Ну а в седьмом не исключено появление дочери певицы Алсу.

Вокальный проект "Голос.Дети" – один из самых популярных на Первом канале. Премьера состоялась 28 февраля 2014 года, прошло уже шесть сезонов. Ну а в седьмом не исключено появление дочери певицы Алсу.11-летняя дочь артистки Микелла наряду с другими финалистами стала победительницей последнего на сей день сезона шоу "Голос.Дети". Она удивительно талантлива – играет на нескольких музыкальных инструментах, поет, пишет песни. Микелла участвовала в сольном концерте Алсу в Кремлевском дворце, в качестве специального гостя выступала на "Детской Новой волне" в Крыму, а недавно записала удивительно красивый дуэт "Эта любовь" со своим другом Ержаном Максимом."Я бы хотела пойти по стопам мамы – стать профессиональной певицей. Спеть дуэтом с Полиной Гагариной, Алексеем Чумаковым, – призналась Микелла Абрамова. – Мне очень нравятся Ариана Гранде, Билли Айлиш, ну и, конечно, мама. Сегодня много занимаюсь вокалом, хореографией сценодвижением – всем тем, что важно для артиста. Много внимания уделяю и языкам – учу испанский, иврит, английский, китайский. Словом, это ежедневный кропотливый труд".Микелла очень целеустремленная и решительная, она наверняка покорит эстрадный олимп. Может, даже представит нашу страну на "Евровидении", как это сделала в 2000 году ее знаменитая мать.Кстати, у Алсу есть еще одна красавица-дочь. Сафине в сентябре исполнится 13 лет. По возрасту она вполне подходит для участия в детском "Голосе", где верхняя планка ограничивается 14 годами. Она тоже талантливая девочка. Поклонники предлагают Алсу отправить ее на проект – считают, что подросток станет украшением главного вокального телеконкурса страны.