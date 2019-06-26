Гидрогеолог Юрий Медовар сообщил читателям украинских СМИ удивительную информацию – якобы Крымский мост был построен с критическими ошибками и для спасения всего региона необходимо срочно его разобрать. Никаких официальных подтверждений его байки, разумеется, не нашли.

Гидрогеолог Юрий Медовар сообщил читателям украинских СМИ удивительную информацию – якобы Крымский мост был построен с критическими ошибками и для спасения всего региона необходимо срочно его разобрать. Никаких официальных подтверждений его байки, разумеется, не нашли.Судьба Крымского моста успела стать одной из самых излюбленных и постоянных тем для украинских журналистов. Разумеется, наибольшей популярностью пользуются истории о проблемах инженерного сооружения.Однако с каждым днем задача, стоящая перед так называемыми экспертами, становится все сложнее. Если раньше им достаточно было бросить, мол, Крымский мост никогда не смогут построить из-за множества причин, то после его возведения от них потребовалась большая изобретательность. Сперва собеседники украинских журналистов уверяли читателей, что преправа "скоро развалится". Однако и тут время доказало несостоятельность их суждений. Тогда на первый план вышли истории о том, что сооружение якобы вредит окружающей среде.Именно такой в очередной раз байкой порадовал читателей СМИ Украины гидрогеолог Юрий Медовар. По его словам, при строительстве Крымского моста были сделаны дамбы, которые якобы перекрыли течение и нарушили водообмен между Черным и Азовскими морями. В результате, уверяет эксперт, происходит "просадка уровня Керченского пролива".Причем дорога, соединяющая Крым и материковую часть Россию, если верить Медовару, не только уменьшает глубину фарватера, но и является причиной многих других проблем, в результате чего Керченский пролив рискует превратиться в болото.Более того, даже возводить это сооружение было само по себе неразумно, уверен он. "Его строительство было колоссальной ошибкой, он там никому не нужен", – подчеркнул Юрий Медовар.Его гневная отповедь и угрозы превращения Керченского пролива в болото из-за Крымского моста будет опровергнуто самим временем. Впрочем, есть возможность оценить правдивость его слов уже сейчас.Как отметили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта, заявление этого гидрогеолога не стоит даже комментировать. Однако если все же углубляться в детали, то достаточно взглянуть на паспорт Керчь-Еникальского канала. "Он не менялся последние три года", – цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы ведомства Алексея Кравченко."А с украинских времен возможности канала даже улучшились", – добавил настоящий эксперт. Так, если раньше в канал пускали только суда, чья длина не превышает 180 метров, то сейчас этот параметр подрос до 250 метров. И никакого обмеления и заболачивания, которыми пугал Юрий Медовар, специалисты не фиксируют. "Остальные параметры – глубина, ширина судового хода – остались прежними", – подчеркнул Алексей Кравченко.Не раз приходилось опровергать похожие выдумки и инфоцентру "". Были среди них и заявления все того же Юрия Медовара. Отличилось и украинское министерство по вопросам "временно оккупированных территорий". В ведомстве заявили, что переправа через Керченский пролив якобы проседает."Думал, придумать уже нечего, но мифы пополняются", – говорилось в опровержении, написанном от лица . Не устают украинские СМИ сообщать и о других проблемах переправы. Все они не имеют под собой оснований.