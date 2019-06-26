На сайте Федеральной службы судебных приствов в свободном доступе находится информации о долге того или иного человека. Например, можно узнать, что Виталина Цымбалюк-Романовская с 15 апреля не оплатила 190 тысяч рублей за моральный вред, причиненный преступлением. Существенную сумма должна, как оказалось, и покойная Юлия Началова.

На сайте Федеральной службы судебных приствов в свободном доступе находится информации о долге того или иного человека. Например, можно узнать, что Виталина Цымбалюк-Романовская с 15 апреля не оплатила 190 тысяч рублей за "моральный вред, причиненный преступлением". Существенную сумма "должна", как оказалось, и покойная Юлия Началова.Если верить размещенной на сайте информации, 19 марта 2019 года была начата процедура взыскания с Началовой-Алдониной Юлии Викторовным судебным участком №935 Дорогомиловского района Москвы налогов и сборов, включая пени, на сумму 47016.90 рублей. Кроме того, на ней висит исполнительский сбор в размере 3291.18 рублей.Сумма, вроде бы, не очень большая, но есть деталь – 19 марта Юлии Началовой уже не было в живых, и требовать с ней долги было бы странно. За комментарием "Дни.Ру" обратились к юристу, занимающемуся имущественными делами."Согласно статье 1175 Гражданского кодекса России наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, – рассказал специалист. – Каждый из наследников отвечает по этим долгам в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Закон обязывает родственников принять на себя все финансовые обязательства умершего. Поэтому, чтобы избежать проблем в дальнейшем, семье Юли необходимо погасить задолженность"."Правда, родители и дочь Началовой отвечать по долгам имуществом, которое было у них до получения наследства, не обязаны, т. е. могут дождаться вступления в наследство в сентябре, спустя полгода после смерти Юля, и тогда погасить все. Поскольку дочь не является совершеннолетней и не работает, то долги предстоит отдавать родителям Началовой", – резюмировал юрист.Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта из-за заражения крови. К такому печальному финалу привела простая мозоль на ноге – артистка слишком поздно обратилась за помощью к врачам, надеясь, что сама справится с этой неприятностью. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.