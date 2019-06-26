Ведущих программы Good Morning Britain в прямом эфире били
током. Журналисты испытали на себе специальное устройство, которое помогает
избавиться от вредных привычек.
Ведущих программы Good Morning Britain в прямом эфире били
током. Журналисты испытали на себе специальное устройство, которое помогает
избавиться от вредных привычек.
В роли подопытных кроликов выступили британская телеведущая
Сюзанна Рид и Ричард Арнольд. Управлял устройством их коллега Пирс Морган. Они протестировали
часы, которые разрядом электричества помогают человеку избавиться от вредной
привычки.
Сюзанна Рид получила разряд в 350 вольт и закричала от боли.
Спустя некоторое время она смогла вести передачу. Тогда в роли испытуемого
выступил Ричард Арнольд. Он выдержал несколько разрядов. По словам ведущего, даже
когда устройство работало не в полную силу, он испытывал болезненные ощущения.
Морган после эксперимента пошутил, что за такие опыты его уволят с телевидения.