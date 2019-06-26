Ведущих программы Good Morning Britain в прямом эфире били током. Журналисты испытали на себе специальное устройство, которое помогает избавиться от вредных привычек.

Ведущих программы Good Morning Britain в прямом эфире билитоком. Журналисты испытали на себе специальное устройство, которое помогаетизбавиться от вредных привычек.В роли подопытных кроликов выступили британская телеведущаяСюзанна Рид и Ричард Арнольд. Управлял устройством их коллега Пирс Морган. Они протестироваличасы, которые разрядом электричества помогают человеку избавиться от вреднойпривычки.Сюзанна Рид получила разряд в 350 вольт и закричала от боли.Спустя некоторое время она смогла вести передачу. Тогда в роли испытуемоговыступил Ричард Арнольд. Он выдержал несколько разрядов. По словам ведущего, дажекогда устройство работало не в полную силу, он испытывал болезненные ощущения.Морган после эксперимента пошутил, что за такие опыты его уволят с телевидения.