Регина Тодоренко напугала супруга Влада Топалова и своих
поклонников. Телеведущая опубликовала видео, в котором предстала адским монстром.
Регина Тодоренко напугала супруга Влада Топалова и своих
поклонников. Телеведущая опубликовала видео, в котором предстала адским монстром.
Странный ролик получился у Регины Тодоренко с помощью
наложения "адского" фильтра. Телеведущая использовала специальное
приложение в своем смартфоне. Невинная шалость не на шутку напугала
поклонников. Да и Влад Топалов, который тоже попал в кадр, выглядит на видео
растерянным.
Телеведущая развлекалась с гаджетом в постели. Муж, видимо,
уже засыпал – а вот Регине Тодоренко не спалось. Когда Влад заметил, чем занята
супруга и взглянул на экран смартфона, его глаза расширились от ужаса. "Когда
жена – модель", – говорит Регина в ролике и при этом "демонически"
хохочет.
Пользователи в комментариях признались, что напуганы.
Некоторые заметили, что без макияжа выглядит странно. Другие упрекнули
телеведущую за то, что она показывает неуместные видео в социальных сетях.
Напомним, что и Влад Топалов готовятся к
свадебному торжеству. Телеведущая говорит, что это будет настоящий спектакль.
Накануне Регина с подружками выбирала свадебное платье. По итогам примерок
телеведущая решила, что пойдет на церемонию без трусов.