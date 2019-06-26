Регина Тодоренко напугала супруга Влада Топалова и своих поклонников. Телеведущая опубликовала видео, в котором предстала адским монстром.

Регина Тодоренко напугала супруга Влада Топалова и своихпоклонников. Телеведущая опубликовала видео, в котором предстала адским монстром.Странный ролик получился у Регины Тодоренко с помощьюналожения "адского" фильтра. Телеведущая использовала специальноеприложение в своем смартфоне. Невинная шалость не на шутку напугалапоклонников. Да и Влад Топалов, который тоже попал в кадр, выглядит на видеорастерянным.Телеведущая развлекалась с гаджетом в постели. Муж, видимо,уже засыпал – а вот Регине Тодоренко не спалось. Когда Влад заметил, чем занятасупруга и взглянул на экран смартфона, его глаза расширились от ужаса. "Когдажена – модель", – говорит Регина в ролике и при этом "демонически"хохочет.Пользователи в комментариях признались, что напуганы.Некоторые заметили, что без макияжа выглядит странно. Другие упрекнулителеведущую за то, что она показывает неуместные видео в социальных сетях.Напомним, что и Влад Топалов готовятся ксвадебному торжеству. Телеведущая говорит, что это будет настоящий спектакль.Накануне Регина с подружками выбирала свадебное платье. По итогам примероктелеведущая решила, что пойдет на церемонию без трусов.