Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по вопросам объединения в Союзное государство состоится осенью. Для антироссийских сил в братской республике это печальная новость: по их мнению, российский лидер не отказался от планов поглотить Белоруссию.

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по вопросам объединения в Союзное государство состоится осенью. Для антироссийских сил в братской республике это печальная новость: по их мнению, российский лидер не отказался от планов "поглотить" Белоруссию.Главы правительств двух стран Дмитрий Медведев и АлександрРумас намеревались до 25 июня предоставить президентам предложения поинтеграции. Но что-то пошло не так, отметил политолог Владимир Мацкевич. Неисключено, что Лукашенко вновь проявил своей непростой характер.Взгляды Москвы и Минска на интеграцию сблизились на 90%,отмечал ранее министр экономического развития России Максим Орешкин. Вероятно,Лукашенко не устроили загадочные 10%. "Может быть 70% и 90% согласованныхпозиций – это просто вранье, и ничего не было согласовано", – цитируетМацкевича издание UDF.by.Очевидно, что Путин и Лукашенко взяли тайм-аут и решилинемного отдохнуть друг от друга. По имеющимся сведениям, встреча двух лидеровпройдет осенью этого года на Валааме.По мнению Мацкевича, у осталось несколькомесяцев, чтобы укрепить позицию перед новым этапом давления со стороны Кремля.Угроза поглощения Россией Белоруссии никуда не делась, уверяет эксперт."Просто реализация оказалась не такой простой, инемного откладывается", – пояснил аналитик.Схожего мнения придерживается журналист Аркадий Бабченко. Онпредупреждает: Лукашенко бесполезно сопротивляться давлению Путина, Белоруссияв любом случае будет поглощена Россией. Возможны самые разные варианты, вплотьдо военного вторжения, уверен журналист.Эксперты полагают, что объединение двух стран можетпроизойти между 2020 и 2024 годами. прочат должность премьер-министраСоюзного государства.