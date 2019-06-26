Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по вопросам объединения в Союзное государство состоится осенью. Для антироссийских сил в братской республике это печальная новость: по их мнению, российский лидер не отказался от планов поглотить Белоруссию.
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по вопросам объединения в Союзное государство состоится осенью. Для антироссийских сил в братской республике это печальная новость: по их мнению, российский лидер не отказался от планов "поглотить" Белоруссию.
Главы правительств двух стран Дмитрий Медведев и Александр
Румас намеревались до 25 июня предоставить президентам предложения по
интеграции. Но что-то пошло не так, отметил политолог Владимир Мацкевич. Не
исключено, что Лукашенко вновь проявил своей непростой характер.
Взгляды Москвы и Минска на интеграцию сблизились на 90%,
отмечал ранее министр экономического развития России Максим Орешкин. Вероятно,
Лукашенко не устроили загадочные 10%. "Может быть 70% и 90% согласованных
позиций – это просто вранье, и ничего не было согласовано", – цитирует
Мацкевича издание UDF.by.
Очевидно, что Путин и Лукашенко взяли тайм-аут и решили
немного отдохнуть друг от друга. По имеющимся сведениям, встреча двух лидеров
пройдет осенью этого года на Валааме.
По мнению Мацкевича, у осталось несколько
месяцев, чтобы укрепить позицию перед новым этапом давления со стороны Кремля.
Угроза поглощения Россией Белоруссии никуда не делась, уверяет эксперт.
"Просто реализация оказалась не такой простой, и
немного откладывается", – пояснил аналитик.
Схожего мнения придерживается журналист Аркадий Бабченко. Он
предупреждает: Лукашенко бесполезно сопротивляться давлению Путина, Белоруссия
в любом случае будет поглощена Россией. Возможны самые разные варианты, вплоть
до военного вторжения, уверен журналист.
Эксперты полагают, что объединение двух стран может
произойти между 2020 и 2024 годами. прочат должность премьер-министра
Союзного государства.