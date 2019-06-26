Появились слухи о том, что нынешняя супруга спортсмена беременна. Ольга Бузова тем временем публикует странные посты в Instagram.
Появились слухи о том, что нынешняя супруга спортсмена беременна. Ольга Бузова тем временем публикует странные посты в Instagram.
"Нам шепнули на ушко, что, хорошо отдохнув на Римских
каникулах, у Костенко и Тарасова будет пополнение в семье", – пишет Telegram-канал
"Только никому". Отметим, что официального подтверждения этой информации пока
нет.
Запись появилась в ленте канала 26 июня. В этот же
день Ольга Бузова разместила грустный пост в соцсети. "Опишите свое настроение смайликом. У меня оно сегодня
переменчивое: а что у вас?" – написала поющая ведущая.
Еще недавно настроение Ольги Бузовой было приподнятым,
если не сказать больше. В Вероне, на свадьбе общих друзей звезда развлекалась с
бывшим любовником Тимофеем Майоровым: пара плескалась в бассейне, гуляла по
городу, устроила романтический ужин. Хотя, вполне возможно, что таким образом
хочет показать бывшему мужу Дмитрию Тарасову, что счастлива и без
него.
Известно, что тяжело переживала развод с
футболистом. У Дмитрия Тарасова и его новой супруги, модели Анастасии Костенко
уже есть маленький ребенок. Появление второго малыша может стать для певицы
ударом. Насколько известно, в настоящее время Ольга Бузова одинока.