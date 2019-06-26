Появились слухи о том, что нынешняя супруга спортсмена беременна. Ольга Бузова тем временем публикует странные посты в Instagram.

Появились слухи о том, что нынешняя супруга спортсмена беременна. Ольга Бузова тем временем публикует странные посты в Instagram."Нам шепнули на ушко, что, хорошо отдохнув на Римскихканикулах, у Костенко и Тарасова будет пополнение в семье", – пишет Telegram-канал"Только никому". Отметим, что официального подтверждения этой информации поканет.Запись появилась в ленте канала 26 июня. В этот жедень Ольга Бузова разместила грустный пост в соцсети. "Опишите свое настроение смайликом. У меня оно сегодняпеременчивое: а что у вас?" – написала поющая ведущая.Еще недавно настроение Ольги Бузовой было приподнятым,если не сказать больше. В Вероне, на свадьбе общих друзей звезда развлекалась сбывшим любовником Тимофеем Майоровым: пара плескалась в бассейне, гуляла погороду, устроила романтический ужин. Хотя, вполне возможно, что таким образомхочет показать бывшему мужу Дмитрию Тарасову, что счастлива и безнего.Известно, что тяжело переживала развод сфутболистом. У Дмитрия Тарасова и его новой супруги, модели Анастасии Костенкоуже есть маленький ребенок. Появление второго малыша может стать для певицыударом. Насколько известно, в настоящее время Ольга Бузова одинока.