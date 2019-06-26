Олег Басилашвили резко отреагировал на антироссийские выходки грузинских радикалов. Известный актер подчеркнул, что простые грузины всегда готовы принять гостя, как самого дорогого человека.

Олег Басилашвили резко отреагировал на антироссийские выходкигрузинских радикалов. Известный актер подчеркнул, что простые грузины всегдаготовы принять гостя, как самого дорогого человека.Олег Басилашвили уверен, что наладить отношения России иГрузии можно. Народы должны помогать друг другу в трудных ситуациях. Актеррезко осудил русофобские провокации, устроенные радикалами в Тбилиси."Русские и грузины всегда были дружны. Закон грузинскойсемьи – любого гостя встречай как самого дорогого человека. Грузия – этоединственная, пожалуй, страна из бывших советских республик, где относятся стакой любовью к российскому народу, как нигде больше. Это я знаю точно. Я тамбываю часто и вижу этих людей", – поделился мнением сАнтироссийские протесты начались в в Грузии на прошлой неделе. Поводом стал инцидент на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Радикалов возмутил тот факт, что депутату российской Госдумы Сергею Гаврилову предложили сесть в кресло спикера грузинского парламента.Радикалы пытались ворваться в здание парламента, устроили погромы под русофобскими лозунгами. Протестующие заявляют об "оккупации Грузии Россией" – ссылаясь на то, что Москва поддержала независимость Абхазии и Южной Осетии. Президент России Владимир Путин в ответ подписал указ о прекращении воздушного сообщения с Грузией, напоминает .Что же касается волнений в грузинской столице, то их резко осудил. "В семье не без урода", – заявил актер.