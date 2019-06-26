ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Панютининой Людмилы Владимировны, 02.12.1971 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Панютининой Людмилы Владимировны, 02.12.1971 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 06 июня 2018 года.Приметы: На вид 45-50 лет, рост около 160-165 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые, нос прямой, губы средней полноты.Одежда: ветровка темного цвета, светло-синие джинсы, кроссовки розового цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29