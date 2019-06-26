Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Восточное Измайлово разыскивают пропавшего без вести Колосова Виталия Борисовича...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Восточное Измайлово разыскивают пропавшего без вести Колосова Виталия Борисовича, 19.04.1965 года рождения, местонахождение которого не известно с марта 2019 года.Приметы: на вид 53-58 лет, рост 170 см., плотное телосложение, волосы прямые темно-русые собраны в хвост снизу, глаза карие, нос прямой, губы толстые, брови дугообразные.Особые приметы: отсутствуют зубы, шрамы на предплечьях обеих рук. Одежда не установлена.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам (495) 965-14-01; (495) 965-22-48, 8(499)463-57-08 и в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73