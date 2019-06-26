Все бутылки со спиртным изъяли сотрудники полиции

Все бутылки со спиртным изъяли сотрудники полицииПрокуратура провела проверку соблюдения законодательства об обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в магазине «Продукты на Южном» в городе Александрове.Специалисты ведомства обнаружили 135 бутылок алкогольной продукции (водка, вино) без транспортной документации. Кроме того, у юридического лица, осуществляющего торговую деятельность, не оказалось лицензии на право продажи спиртных напитков.Весь алкоголь изъяли сотрудники полиции.Александровским городским прокурором в отношении нарушителей вынесены 6 постановлений о возбуждении административных дел, которые направлены в суд для рассмотрения.