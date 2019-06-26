26.06.2019

2019-06-26 10:20:29

В Башкирии женщина погибла от удара молнии

В селе Анясево в Миякинском районе Башкортостана женщина погибла от удара молнии. Об этом сообщает со ссылкой на источник в МЧС.



ЧП произошло во дворе жилого дома, когда женщина решила выйти в непогоду на улицу. Отмечается, что всех местных жителей заранее оповестили о сложных метеоусловиях, однако женщина пренебрегла этой информацией, передает.