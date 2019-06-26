В результате проверки информации сотрудники полиции на улице Арбат задержали 38-летнего жителя столицы при попытке сбыта наград...

Сотрудник УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта государственных наград СССР.В результате проверки информации сотрудники полиции на улице Арбат задержали 38-летнего жителя столицы при попытке сбыта наград. У мужчины были изъяты Орден Красной Звезды, медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран Вооруженных Сил СССР», медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»», медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР». Проведенной экспертизой установлено, что изъятые награды являются подлинными государственными наградами СССР.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60