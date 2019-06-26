В башкирском городе Салават прошли обыски в домах отца, матери и брата кассирши Луизы Хайруллиной. В мае она похитила из банка 23 миллиона рублей и сбежала. С тех пор ее никто не видел.

В башкирском городе Салават прошли обыски в домах родственников кассирши Луизы Хайруллиной, которая похитила из банка 23 миллиона рублей.Как сообщил "Вести-Башкортостан" источник в правоохранительных органах, обыски были проведены на днях у отца, матери и брата Луизы. Следователи изъяли флешки, блокноты и некоторые вещи, которые могут пригодиться в расследовании. Кроме того, были взяты образцы генетического материала у родственников.В мае Луиза Хайруллина после рабочей смены вынесла из "Россельхозбанка" деньги и скрылась вместе со своей семьей – мужем, двумя дочерями и сестрой. С тех пор их никто не видел. По мнению отца Луизы, в истории есть криминальный след. Он считает, что дочь могли подставить. Беглой кассирше грозит до 10 лет тюрьмы.