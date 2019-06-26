Сотрудники правоохранительных органов Донецкой народной республики задержали группу террористов. Диверсанты были направлены в регион для устранения высокопоставленных руководителей ведомств ДНР.

Сотрудники правоохранительных органов Донецкой народной республики задержали группу террористов. Диверсанты были направлены в регион для устранения высокопоставленных руководителей ведомств ДНР.Противостояние между украинскими военными и ополчением, защищающим жителей Донбасса, давно вышло из острой фазы, однако региону до сих пор грозят диверсии. В Донецке была задержана группа террористов.Пресс-служба Министерства внутренних дел ДНР сообщила, что они были направлены в город для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств. Отмечается, что их завербовала Служба безопасности Украины. При обыске у одного из подозреваемых обнаружили оружие, патроны и гранаты, передает РИА Новости.Тем временем, согласно данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики за минувшие сутки нарушили перемирие более 20 раз. За день до этого представители ДНР рассказали о 15 нарушениях режима прекращения огня со стороны подконтрольных Киеву силовиков.Представители Луганской народной республики сообщили о том, что с их линии соприкосновения украинские военные, наоборот, отступают. Речь идет об одном участке фронта – возле населенного пункта Новоалександровка.Эксперты связывают происходящее не с подготовкой к прекращению огня, а с проблемами внутри армии Украины. Сказывается отсутствие элементарного обеспечения и не лучшие бытовые условия."Надеюсь, этот процесс будет более обширным по всей линии фронта, и они отойдут на то расстояние, которое предписано, к сожалению, не выполняемыми на Украине минскими соглашениями", – заявил в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов. Он отметил, что без подкрепления и четких сигналов армия Украины не готова продолжать наступление по тем направлениям, где наталкивается на сопротивление защитников Донбасса.