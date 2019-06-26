Сотрудники правоохранительных органов Донецкой народной республики задержали группу опасных террористов. Диверсанты были направлены в регион для устранения высокопоставленных руководителей ведомств ДНР.

Сотрудники правоохранительных органов Донецкой народной республики задержали группу опасных террористов. Диверсанты были направлены в регион для устранения высокопоставленных руководителей ведомств ДНР.Силовое противостояние между украинскими военными и ополчением, защищающим жителей Донбасса, давно вышло из острой фазы, однако региону до сих пор грозят диверсии. Так, в Донецке была задержана группа террористов.Пресс-служба Министерства внутренних дел ДНР сообщает, что они были направлены в город для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства. Также говорится, что задержанных завербовала Служба безопасности Украины. При обыске у одного из подозреваемых были обнаружены оружие, патроны и гранаты, передает РИА Новости.Тем временем, согласно данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики за минувшие сутки нарушили перемирие более 20 раз. За день до этого представители ДНР рассказывали о 15 нарушениях режима прекращения огня со стороны подконтрольных Киеву силовиков.Представители Луганской народной республики рассказали о том, что с их линии соприкосновения украинские военные, наоборот, отступают. Речь идет об одном участке фронта – возле населенного пункта Новоалександровка.Эксперты связывают происходящее не с подготовкой к окончательному прекращению огня, а с проблемами внутри армии Украины. Сказывается отсутствие элементарного обеспечения и плохие бытовые условия."Я надеюсь, что этот процесс будет более обширным и по всей линии фронта, и они, наконец, отойдут на то расстояние, которое предписано, к сожалению, не выполняемыми на Украине Минскими соглашениями", – в эфире радио Sputnik рассказал политолог Александр Асафов. Он отметил, что не получая подкреплений и четких сигналов, армия Украины не готова продолжать наступление по тем направлениям, где наталкивается на сопротивление защитников Донбасса.