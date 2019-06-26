Он хотел обокрасть одно из местных предприятий

Он хотел обокрасть одно из местных предприятийВ дежурную часть полиции в Гусь-Хрустальном поступило сообщение от сотрудника одного из местных предприятий о том, что на территории находится незнакомый мужчина, который очень подозрительно себя ведет.Правоохранители незамедлительно прибыли по указанному адресу, где обнаружили молодого парня, который решил украсть кабель. Увидев полицейских, злоумышленник попытался убежать, но его задержали и доставили в отдел полиции.Выяснилось, что 18-летний юноша планировал сдать похищенное в пункт приёма лома.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские проводят проверку на причастность подозреваемого к иным преступлениям.