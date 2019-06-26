Там появится врач по лечебной физкультуре, диетолог, терапевт, реабилитолог, помощник по уходу и делопроизводитель

Там появится врач по лечебной физкультуре, диетолог, терапевт, реабилитолог, помощник по уходу и делопроизводительПосле проверки в Кольчугинском детском доме-интернате департаменту соцзащиты указали на недостаточную обеспеченность учреждения медицинскими кадрами и, как следствие, оказание медпомощи детям не в полном объёме.Для улучшения качества оказания социальных услуг в учреждении увеличат штат сотрудников на 39 человек. В доме-интернате появится врач по лечебной физкультуре, диетолог, терапевт, реабилитолог, помощник по уходу и делопроизводитель.Сумма дополнительных расходов при введении в Кольчугинский детский дом-интернат новых сотрудников превысит 8 миллионов рублей в год.