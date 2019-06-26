В Москве задержан 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарской Республики, который подозревается в кражах...

«В Москве задержан 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарской Республики, который подозревается в кражах.8 июня в полицию поступило сообщение, что на Хохловской площади города Москвы неизвестный пытается похитить имущество у находящихся в бессознательном состоянии граждан.Прибывшим нарядом полиции мужчина, на которого указали очевидцы, доставлен в отдел полиции. Им оказался 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарской Республики. Он пояснил, что взял вещи знакомых на временное хранение.Бригадами скорой медицинской помощи граждане доставлены с места происшествия в медицинские организации. После выписки они обратились в отдел МВД России по Басманному району города Москвы.Заявители сообщили, что на Хохловской площади к ним подошел молодой человек и угостил их газированным напитком, выпив который, они потеряли сознание, придя в себя, обнаружили пропажу денежных средств и телефонов. По указанным обстоятельствам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ.В ходе предварительного расследования подозреваемый в совершении преступлений задержан и дал признательные показания. Ему предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.24 июня в полицию обратилась третья потерпевшая с заявлением об аналогичном происшествии. По результатам проверки возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.Полицейскими установлено, что обстоятельства совершения всех трех преступлений идентичны. Общий материальный ущерб превысил 80 тысяч рублей.В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В ходе обыска по месту его проживания обнаружены и изъяты три пакетика с неизвестным порошкообразным веществом, которые направлены на судебную химическую экспертизу.Проверяется версия о том, что мужчина подсыпал в напитки потерпевших сильнодействующие вещества. Кроме того, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Полиция просит граждан, пострадавших от действий этого человека, обращаться в органы внутренних дел по телефонам ‪8-495-600-11-64, 112 или 102 (с мобильного).‬‬‬‬Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк