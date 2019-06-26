Женщина пояснила, что неизвестные похитили из помещения магазина 40 металлических корзин-стеллажей...

«Участковые уполномоченные ОМВД России по району Люблино задержали троих жителей столицы по подозрению в краже тележек-стеллажей из магазина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась сотрудница сетевого супермаркета, расположенного на улице Судакова. Женщина пояснила, что неизвестные похитили из помещения магазина 40 металлических корзин-стеллажей, общей стоимостью около 150 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте от 26 до 43 лет, один из которых ранее судим за кражу.Установлено, что злоумышленники в течение нескольких дней тайно похищали указанные тележки и сдавали их в пункт металлоприема, вырученные денежные средства они успели потратить на личные нужды.По данному факту следователем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18