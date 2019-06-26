Женщина пояснила, что неизвестные похитили из помещения магазина 40 металлических корзин-стеллажей...
«Участковые уполномоченные ОМВД России по району Люблино задержали троих жителей столицы по подозрению в краже тележек-стеллажей из магазина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась сотрудница сетевого супермаркета, расположенного на улице Судакова. Женщина пояснила, что неизвестные похитили из помещения магазина 40 металлических корзин-стеллажей, общей стоимостью около 150 тысяч рублей.
В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте от 26 до 43 лет, один из которых ранее судим за кражу.
Установлено, что злоумышленники в течение нескольких дней тайно похищали указанные тележки и сдавали их в пункт металлоприема, вырученные денежные средства они успели потратить на личные нужды.
По данному факту следователем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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