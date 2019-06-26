26.06.2019

2019-06-26 11:05:33

В Саратове сотрудники ФСБ предотвратили теракт

В Саратове сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовил член запрещенной в России организации "Исламское государство". Об этом сообщает Центр общественных связей службы безопасности.



При обыске у злоумышленника обнаружили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Кроме того, мужчина организовал лабораторию в гараже, где синтезировал опасные вещества.



Преступник дал присягу главарям запрещенной в стране организации ИГИЛ и работал по их указанию. Во время задержания мужчина оказал сопротивление, его нейтрализовали, сообщает .



Ранее начальник управления ФСБ по Ростовской области Олег Южаков сообщил журналистам, что с середины прошлого года сотрудники службы выявили более 50 членов террористической группировки в Южном федеральном округе, передает .