Причастность злоумышленника к хищению имущества установлена сотрудниками полиции по отпечаткам пальцев, оставленным на месте преступления.

8 июня в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратилась 31-летняя местная жительница, сообщившая, что из её квартиры похищены два сотовых телефона.Сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия, потерпевшая пояснила, что накануне в одной из социальных сетей познакомилась с мужчиной, которого пригласила к себе в гости. После ухода нового знакомого потерпевшая обнаружила пропажу гаджетов и сразу же обратилась в полицию.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к краже был задержан 29-летний безработный житель Муромского района.В ходе проверки полицейские, изучив отпечатки пальцев, обнаруженных в квартире потерпевшей, установили причастность фигуранта к совершению ещё двух имущественных преступлений.По версии следствия, несколькими днями ранее подозреваемый похитил из подъезда жилого дома велосипед, стоимостью 6 000 рублей, который сразу же продал случайному прохожему на улице. Кроме того, злоумышленник, находясь в одном из ночных кафе города, похитил сотовый телефон, оставленный на барной стойке работницей заведения. Ущерб, причиненный собственнице, составил 9 000 рублей.В содеянном фигурант сознался.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).