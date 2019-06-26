Только ленивый не прокомментировал отравление Бари Алибасова средством для прочистки труб. Не остался в стороне и юморист Евгений Петросян.

Только ленивый не прокомментировал отравление Бари Алибасова средством для прочистки труб. Не остался в стороне и юморист Евгений Петросян.Неоднозначный пост оставил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Евгений Петросян. Он выложил отрывок из старого монолога про сантехника, который выпил гель, перепутав его со спиртным. "Он сделал один глоток, большой глоток, и у него на весь подъезд типа в животе что-то взорвалось", – читал монолог юморист.В подписи Евгений Петросян указал: "10 лет назад в "Кривом зеркале" у меня был монолог Леонида Натапова "Подарки". Где был такой фрагмент... чего-то он мне напомнил историю с Бари Алибасовым. Дай Бог ему здоровья! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)".Внезапное откровение юмориста вызвало самую разную реакцию у его подписчиков. Нашлись даже те, кто счел публикацию насмешкой над Бари Алибасовым. К слову, наследник продюсера заявил, что намерен в ближайшее время предоставить доказательства того, что реанимация не была пиаром."Многие СМИ написали, что отец инсценировал свою болезнь, поэтому я сейчас еду в Склифосовского, чтобы забрать документы и их опубликовать", – цитирует Бари Алибасова-младшего .Напомним, в начале июня попал в больницу. Сообщалось, что продюсер выпил чистящее средство, перепутав его с соком. Позже его сын обнародовал диагноз: ожоги дыхательных путей второй степени и два ожога четвертой степени. Но спустя пару недель Алибасова уже выписали, и тот успел сняться в шоу Андрея Малахова. После этого в СМИ появилась информация об инсценировке госпитализации ради пиара.