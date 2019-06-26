Вдова Сергея Доренко ответила Владимиру Соловьеву, обвинившему ее покойного мужа в предательстве. Юлия Доренко опубликовала фотографию записки журналиста с унизительными замечаниями в адрес телеведущего.

Вдова Сергея Доренко ответила Владимиру Соловьеву,обвинившему ее покойного мужа в предательстве. Юлия Доренко опубликовалафотографию записки журналиста с унизительными замечаниями в адрес телеведущего.Вдова Сергей Доренко высказалась в адрес Соловьева втелеграм-канале покойного супруга "Расстрига". Юлию возмутилиобвинения в адрес мужа."Владимир, если Сергея Доренко нет, это не значит, чтоза него некому ответить", – написала вдова Доренко. Пост она сопроводилафотографией записки, которую переслал ей муж после одной из встреч сСоловьевым. На листе бумаги написано: "мерзкая карлица" и "хлопотливаятетенька".Ранее Владимир Соловьев упомянул Сергея Доренко в эфиресвоей программы на радио "Вести". По словам ведущего, он не понимает,почему некоторые вспоминают о журналисте "с придыханием". Соловьевсравнил Доренко с Кристиной Потупчик – по мнению телеведущего, оба онипредатели. Первый митинговал на киевском Майдане в 2004 году, высказываяоскорбления в адрес Владимира Путина, вторая начала карьеру в движении "Наши",а теперь поливает грязью бывших соратников, пишет .Вдова написала также, что Соловьев, якобы,завидует ее покойному супругу и боится его. Юлия добавила, что незадолго докончины муж поссорился с телеведущим в Twitter, однако при встрече предложил мировую, передает .был глaвным редaктором рaдиостaнции "ГоворитМосква". Журнaлист скончaлся 9 мaя – причиной смерти стaл рaзрыв aорты.Радиостанцию после этого трагического события возглавил журнaлист Ромaн Бaбaян.Новый главред также отреагировал на слова Соловьева – отметив, что сотрудникирaдиостaнции возмущены этим заявлением, сообщает .