Вдова Сергея Доренко ответила Владимиру Соловьеву,
обвинившему ее покойного мужа в предательстве. Юлия Доренко опубликовала
фотографию записки журналиста с унизительными замечаниями в адрес телеведущего.
Вдова Сергея Доренко ответила Владимиру Соловьеву,
обвинившему ее покойного мужа в предательстве. Юлия Доренко опубликовала
фотографию записки журналиста с унизительными замечаниями в адрес телеведущего.
Вдова Сергей Доренко высказалась в адрес Соловьева в
телеграм-канале покойного супруга "Расстрига". Юлию возмутили
обвинения в адрес мужа.
"Владимир, если Сергея Доренко нет, это не значит, что
за него некому ответить", – написала вдова Доренко. Пост она сопроводила
фотографией записки, которую переслал ей муж после одной из встреч с
Соловьевым. На листе бумаги написано: "мерзкая карлица" и "хлопотливая
тетенька".
Ранее Владимир Соловьев упомянул Сергея Доренко в эфире
своей программы на радио "Вести". По словам ведущего, он не понимает,
почему некоторые вспоминают о журналисте "с придыханием". Соловьев
сравнил Доренко с Кристиной Потупчик – по мнению телеведущего, оба они
предатели. Первый митинговал на киевском Майдане в 2004 году, высказывая
оскорбления в адрес Владимира Путина, вторая начала карьеру в движении "Наши",
а теперь поливает грязью бывших соратников, пишет .
Вдова написала также, что Соловьев, якобы,
завидует ее покойному супругу и боится его. Юлия добавила, что незадолго до
кончины муж поссорился с телеведущим в Twitter, однако при встрече предложил мировую, передает .
был глaвным редaктором рaдиостaнции "Говорит
Москва". Журнaлист скончaлся 9 мaя – причиной смерти стaл рaзрыв aорты.
Радиостанцию после этого трагического события возглавил журнaлист Ромaн Бaбaян.
Новый главред также отреагировал на слова Соловьева – отметив, что сотрудники
рaдиостaнции возмущены этим заявлением, сообщает .