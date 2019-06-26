Похвалу глава региона получил за разумную инициативу, усердие и успехи в освоении программы доп.образования

Похвалу глава региона получил за разумную инициативу, усердие и успехи в освоении программы доп.образованияГубернатора Владимирской области Владимира Сипягина наградили грамотой Военного института Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. Похвалу глава региона получил за разумную инициативу, усердие и успехи в освоении программы доп.образования факультета переподготовки и повышения квалификации.Грамота и удостоверение о повышении квалификации подписаны начальником Военной академии Владимиром Зарудницким.Напомним, этой весной Владимир Сипягин Москве прошел обучение по дополнительной профессиональной программе, разработанной Министерством обороны РФ. Она предназначена для руководителей федеральных государственных органов, органов исполнительной власти и организаций, имеющих мобилизационные задания.