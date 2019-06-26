Стартовала акция с активного утра с чемпионом мира по силовому экстриму Александром Лысенко

Стартовала акция с активного утра с чемпионом мира по силовому экстриму Александром ЛысенкоАкция «Зарядка с чемпионом – 2019» стартовала на Театральной площади Владимира в понедельник, 24-го июня. В ней приняли участие воспитанники городских детских садов, а также учащиеся школ, колледжей и вузов. Зарядку для ребят проводил чемпион мира по силовому экстриму 2015 года Александр Лысенко.Акция, организаторами которой выступают департамент по физической культуре и спорту и Центр спортивной подготовки, продлится до 28 июня. В течение ближайших дней в зарядке примут участие владимирские чемпионы, добившиеся серьёзных результатов в таких видах спорта, как ушу, рукопашный бой, спортивная и художественная гимнастика.25 июня утреннюю гимнастику будут проводить чемпионка Европы по ушу Наталья Маркова и обладатель Кубка России по ушу Граф Березовский. По окончании занятий можно будет получить фото с автографами чемпионов, а также сделать совместное фото. Начало акции – в 10:00. Место проведения – Театральная площадь. Поучаствовать в зарядке с чемпионами могут все желающие.