Машины обойдутся в 157 миллионов рублей

Машины обойдутся в 157 миллионов рублейМедики Владимирской области получат мобильные диагностические комплексы, передвижные ФАПы, автомобили для амбулаторно-поликлинической службы, а также реанимобили. За счёт средств из федерального и областного бюджетов закупят 31 единицу транспорта на сумму превышающую 157 миллионов рублей.Так, например, в регионе приобретут 8 передвижных ФАПов для Вязниковского, Ковровского, Муромского, Гороховецкого, Киржачского, Петушинского, Селивановскогои Суздальского районов.Медицинскую технику оснастили электрокардиографом, тонометром, экспресс-анализаторами для определения уровня сахара и холестерина и другим оборудованием. Передвижные ФАПы будут обслуживать населённые пункты с численностью менее 100 человек.Диагностический арсенал врачей пополнится 5 передвижными флюорографами. Диагностические комплексы поступят в Александровскую и Суздальскую больницы, а также в Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи.Также закупят передвижной маммограф для Муромской городской больницы №3 и мобильный медицинский комплекс для Детской городской больницы в Гусь-Хрустальном, предназначенный для диспансеризации детей.Кроме того, амбулаторно-поликлиническая служба получит 14 единиц служебного транспорта для поездок к больным, в том числе для оказания медицинской помощи жителям отдалённых населённых пунктов. По 2 автомобиля получат Судогодская, Ковровская и Курловская больницы, по одному автомобилю достанется Областному госпиталю ветеранов войн, Областному центру лечебной физкультуры и спортивной медицины, городским больницам №2, №6, №7 во Владимире, Селивановской районной больнице, Муромской городской больнице №2 и Детской городской больнице в Гусь-Хрустальном.